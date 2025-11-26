Momen Kapolri, Irwasum hingga Dankor Brimob Bacakan Renungan Nilai Ksatria Bhayangkara

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, dan Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat mengikuti langsung renungan nilai-nilai Ksatria Bhayangkara. Kegiatan itu merupakan prosesi sakral yang menjadi rangkaian utama dalam Apel Kasatwil 2025.

Sigit memimpin pembacaan Ikrar Ksatria Bhayangkara, sebuah komitmen moral untuk memperkuat arah transformasi Polri. “Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji Merah Putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, kami, Ksatria Bhayangkara, berikrar... membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat," kata Sigit, Rabu (26/11/2025).

Ikrar tersebut diikuti serempak oleh seluruh Kapolda, Karo Ops, dan Kapolres, menciptakan gema komitmen bersama yang memenuhi area renungan. Kapolri menegaskan ikrar ini merupakan kompas moral Polri untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik.

Dalam penutup ikrarnya, Sigit kembali menekankan tekad kolektif Polri:

"Demi seluruh rakyat Indonesia, demi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia… kami berjanji untuk setia pada ikrar kami. Kami tegak, kami siap, kami setia.”

Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara ini dirancang sebagai momen refleksi mendalam, diiringi visual sejarah perjuangan Komjen Pol (P) M. Jasin yang ditampilkan pada layar LED sebagai simbol keberanian moral dan keteguhan prinsip.