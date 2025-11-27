Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Kerahkan 1.030 Personel Tangani 221 Kejadian Bencana di Sumut

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |21:00 WIB
Polri Kerahkan 1.030 Personel Tangani 221 Kejadian Bencana di Sumut
Polri Kerahkan 1.030 Personel Tangani 221 Kejadian Bencana di Sumut (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polri mengerahkan 1.030 personel dalam operasi kemanusiaan untuk menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara sejak 24 hingga 27 November 2025. 

1. Bencana di Sumut

Total terdapat 221 kejadian bencana yang terdiri dari 119 longsor, 90 banjir, 10 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Peristiwa tersebut tersebar di 12 kabupaten/kota.

Dampak bencana mengakibatkan 212 korban jiwa, dengan rincian 43 meninggal dunia, 81 luka-luka, dan 88 masih dalam proses pencarian, serta 1.168 warga mengungsi.

Pada skala kewilayahan, sejumlah Polres mencatat dampak signifikan. Polres Mandailing Natal menangani 12 kejadian dengan 400 pengungsi; Polres Padang Sidempuan mencatat 13 kejadian disertai 1 korban meninggal dan 120 pengungsi; Polres Pakpak Bharat menangani 24 kejadian longsor dengan 2 korban meninggal; sementara Polres Tapanuli Selatan mencatat 20 kejadian dengan 17 korban meninggal, 73 luka-luka, serta 500 pengungsi.

Polres Tapanuli Utara tercatat sebagai wilayah terdampak paling berat, dengan 54 kejadian, 41 korban meninggal, 31 hilang serta 134 pengungsi. Polres Sibolga juga melaporkan 11 kejadian longsor dengan 61 korban jiwa serta 47 orang masih hilang. Adapun Polres Langkat mencatat 27 kejadian dengan 750 pengungsi.

Untuk mempercepat penanganan, Polri melakukan berbagai langkah, mulai dari pembersihan akses jalan, evakuasi korban, operasi pencarian, pelayanan kesehatan, pemasangan jaringan komunikasi darurat Starlink, hingga pengaturan lalu lintas. Total kekuatan yang dikerahkan terdiri dari 545 personel Satwil, 121 personel Ditsamapta, 345 personel Satbrimob, 8 personel Bid TIK dan 11 personel Biddokkes.

Hasil analisa situasi menunjukkan empat wilayah tambahan terdampak: Kabupaten Langkat, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Dua korban ditemukan selamat dalam kondisi luka di wilayah Tapanuli Selatan. Cuaca hingga kini masih didominasi hujan intensitas tinggi dengan potensi longsor susulan akibat curah hujan ekstrem beberapa hari terakhir.

Sebagai tindak lanjut, Polri akan mendatangkan helikopter BKO Mabes Polri untuk evakuasi udara dan distribusi logistik. Polri juga memperluas titik pengungsian bersama Pemerintah Daerah, mendirikan dapur umum, serta mengirim enam truk bantuan logistik ke Sibolga, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Kapolda Sumut bersama pejabat utama turut bergerak menuju lokasi terdampak untuk memimpin langsung operasi kemanusiaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186365//bencana_alam-w89o_large.jpg
Banjir-Longsor Terjang Sumbar, 12 Orang Tewas dan 12.000 Terdampak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186361//korlantas_polri-4hJU_large.jpg
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186347//pemerintah-GpXA_large.jpg
Aceh Gelap Gulita Usai Tower PLN Roboh Diterjang Banjir, TNI Kirim Pesawat Hercules hingga Prajurit Yon Zipur  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186330//banjir_di_aceh_utara-pN3y_large.jpg
Banjir di Aceh Utara Belum Ada Tanda Surut, 3.507 Jiwa Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186329//prabowo-Yaos_large.jpg
Prabowo Instruksikan Tangani Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186328//polri-bKVu_large.jpg
Perbaiki Kepercayaan Masyarakat, Kakorlantas Irjen Agus Ubah Wajah Pelayanan Polantas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement