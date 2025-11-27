Perbaiki Kepercayaan Masyarakat, Kakorlantas Irjen Agus Ubah Wajah Pelayanan Polantas

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengubah wajah kepolisian, khususnya Polantas, sebagai cerminan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Transformasi layanan publik yang lebih modern, cepat, dan transparan menjadi bukti nyata bahwa Polantas semakin adaptif menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

“Kita terus membenahi pelayanan publik dan mendorong digitalisasi di Korlantas Polri, tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ujar Agus Suryonugroho, Kamis (27/11/2025).

Jenderal bintang dua ini juga mendapat penghargaan sebagai tokoh Penggerak Digitalisasi Layanan Publik serta Keselamatan Berlalu Lintas.

Agus mengatakan, transformasi digital di lingkungan Korlantas Polri melalui berbagai inovasi, antara lain aplikasi Digital Korlantas Polri memudahkan masyarakat mengakses layanan SIM, pajak kendaraan, hingga data kendaraan dalam satu platform terintegrasi.

“Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang kini semakin merata di seluruh Indonesia juga menandai lompatan besar dalam penegakan hukum yang objektif dan minim interaksi langsung,” ujarnya.