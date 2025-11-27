Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perbaiki Kepercayaan Masyarakat, Kakorlantas Irjen Agus Ubah Wajah Pelayanan Polantas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |19:08 WIB
Perbaiki Kepercayaan Masyarakat, Kakorlantas Irjen Agus Ubah Wajah Pelayanan Polantas
Perbaiki Kepercayaan Masyarakat, Kakorlantas Irjen Agus Ubah Wajah Pelayanan Polantas
A
A
A

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengubah wajah kepolisian, khususnya Polantas, sebagai cerminan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Transformasi layanan publik yang lebih modern, cepat, dan transparan menjadi bukti nyata bahwa Polantas semakin adaptif menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

“Kita terus membenahi pelayanan publik dan mendorong digitalisasi di Korlantas Polri, tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ujar Agus Suryonugroho, Kamis (27/11/2025).

Jenderal bintang dua ini juga mendapat penghargaan sebagai tokoh Penggerak Digitalisasi Layanan Publik serta Keselamatan Berlalu Lintas.

Agus mengatakan, transformasi digital di lingkungan Korlantas Polri melalui berbagai inovasi, antara lain aplikasi Digital Korlantas Polri memudahkan masyarakat mengakses layanan SIM, pajak kendaraan, hingga data kendaraan dalam satu platform terintegrasi.

“Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang kini semakin merata di seluruh Indonesia juga menandai lompatan besar dalam penegakan hukum yang objektif dan minim interaksi langsung,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186270//polri-Pn4e_large.jpg
5 Prosedur Polri Ubah Penanganan Demo, dari Tertib hingga Rusuh Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186261//prabowo-kGmR_large.jpg
Kapolri Ubah Cara Tangani Demonstran, Syahganda: Tunjukkan dengan Langkah Nyata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186215//korlantas_polri_dalam_rapat_kerja_bersama_komisi_iii_dpr-ljsg_large.jpg
Demi Keselamatan Nataru 2026, Korlantas Minta Truk Sumbu Tiga Stop Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186037//polri-HEor_large.jpg
Momen Kapolri, Irwasum hingga Dankor Brimob Bacakan Renungan Nilai Ksatria Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186032//walhi-016p_large.jpg
Komisi Percepatan Reformasi Polri Didorong Bentuk Badan Pengawas Eksternal Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185801//olri_gencarkan_operasi_berantas_narkoba-1trA_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Gencarkan Operasi Besar-Besaran Berantas Narkoba!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement