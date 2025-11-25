Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Nataru, Polri Gencarkan Operasi Besar-Besaran Berantas Narkoba!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |15:07 WIB
Jelang Nataru, Polri Gencarkan Operasi Besar-Besaran Berantas Narkoba!
Polri Gencarkan Operasi Berantas Narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, menggelar operasi gabungan untuk memberantas peredaran narkotika menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa operasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi peningkatan peredaran narkoba pada akhir tahun.

“Menggelar operasi gabungan di tempat-tempat hiburan malam, termasuk diskotek, klub, dan bar di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar,” kata Eko kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).

Eko menyebut, bahwa saat ini sudah mulai terlihat tren peningkatan peredaran narkotika. Ia menjelaskan terdapat sejumlah faktor utama yang memicu kondisi tersebut, salah satunya karena meningkatnya keramaian dan aktivitas hiburan.

“Akhir tahun identik dengan perayaan, pesta, dan meningkatnya aktivitas di tempat hiburan malam yang menjadi pasar potensial bagi peredaran narkoba jenis rekreasi, seperti ekstasi dan sabu,” ujar Eko.

 

Halaman:
1 2
      
