HOME NEWS MEGAPOLITAN

BNN Gerebek Kampung Narkoba Berlan: 25 Orang Ditangkap dan 4 Bandar Diburu

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |14:34 WIB
BNN Gerebek Kampung Narkoba Berlan: 25 Orang Ditangkap dan 4 Bandar Diburu
BNN Gerebek Kampung Narkoba Berlan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Puspom TNI Angkatan Darat, Pomdam Jaya, dan Direktorat Bareskrim Polri melakukan operasi pemulihan kampung narkoba di kawasan Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur.

Penggerebekan yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB ini melibatkan sekitar 450 personel gabungan.

Dari penggeledahan di 10 hingga 15 titik target, petugas berhasil menangkap 25 orang pelaku. Dari jumlah itu, satu di antaranya merupakan bandar berinisial F.

Deputi Direktur Psikotropika dan Prekursor (P2) BNN RI Brigjen Aldrin Hutabarat mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi empat nama bandar lainnya berinisial N, P, T, dan S yang kini masih diburu.

“Ada 10 sampai 15 titik atau tempat yang menjadi target bagi kami. Dari sekian itu, kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu, kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO empat bandar dengan inisial N, P, T, S,” jelas Brigjen Aldrin.

“Empat DPO itu sedang diburu oleh Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
