HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |21:35 WIB
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
Mobil tabrak PKL dan pemotor di Tanjung Priok, Jakarta Utara (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Pengemudi mobil menabrak pedagang kaki lima (PKL) hingga pengendara motor di Jalan Swasembada Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025). Lima orang terluka.

Kanit Laka Lantas Polres Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo, menjelaskan kejadian bermula saat kendaraan listrik BYD yang dikemudikan M melaju dari arah selatan menuju utara. Di lokasi kejadian, mobil tersebut berserempetan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai JA.

"Pengemudi tetap melaju, oleng ke kiri dan menabrak beruntun kendaraan lain serta gerobak dagangan," ujar Edy Minggu.

Edy menambahkan, mobil tersebut total menabrak empat gerobak PKL yang berada di lokasi, dua pengendara motor, hingga akhirnya menghantam pagar rumah warga. Seorang pejalan kaki turut menjadi korban dalam kecelakaan beruntun ini.

"Dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat lima orang korban luka. Kendaraan, gerobak, serta pagar rumah mengalami kerusakan," jelas Edy.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
