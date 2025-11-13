Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |03:01 WIB
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok)
JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas kendaraan JakLingko pada Rabu (12/11/2025) pagi. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta Timur.

Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menjelaskan, kejadian bermula ketika korban berinisial RJ melaju dari arah barat menuju timur di ruas Jalan Raya Cilangkap. Ketika itu, RJ dengan kendaraan bernomor polisi B 4531 TBV hendak mendahului kendaraan JakLingko.

“Sesampainya di depan toko handphone mendahului dari sisi kanan kendaraan angkot JakLingko B 1826 WV,” kata Darwis, Rabu (12/11/2025).

Namun, ketika korban menyalip armada JakLingko, pengendara motor lain melintas dari arah sebaliknya. Hal itu membuat terjadi senggolan antara kedua pengendara sepeda motor tersebut.

“Secara bersamaan melintas kendaraan sepeda motor Honda AE 3248 DI berjalan dari arah timur ke barat, dan jari kanan terserempet stang kanan sepeda motor (korban) Honda B 4531 TBV,” sambungnya.

Korban yang oleng akibat senggolan dengan pengendara motor lain seketika terjatuh dan terlindas mobil JakLingko. Polisi menyebut bahwa korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan jenazahnya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

“Kemudian oleng dan terjatuh, pengemudinya masuk ke kolong kendaraan angkot JakLingko hingga tergilas. Akibat kejadian tersebut, pengemudi sepeda motor Honda B 4531 TBV terluka berat di kepala, badan luka lecet, dan meninggal dunia di TKP,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
