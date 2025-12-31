Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet

JAKARTA – Truk kontainer menabrak pembatas jalan tol atau separator yang berada di ruas Tol Wiyoto Wiyono arah Cawang pada Rabu (31/12/2025) pagi. Akibatnya, lalu lintas di kawasan tersebut macet.

Peristiwa kecelakaan itu disampaikan TMC Polda Metro Jaya melalui akun X.

“Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal sebuah truk kontainer menabrak besi pembatas jalan tol di ruas Tol Wiyoto Wiyono Pulo Mas arah Cawang,” tulisnya.

Saat ini, peristiwa kecelakaan tersebut tengah ditangani Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. “Saat ini, sedang proses evakuasi oleh petugas Sat PJR Ditlantas PMJ dan petugas jalan tol,” ujarnya.

Petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Arus lalu lintas Tol Wiyoto Wiyono yang mengarah ke Cawang terpantau mengalami pelambatan dan ramai lancar. Belum ada laporan terkait korban jiwa akibat kecelakaan tunggal tersebut.

“Situasi arus lalu lintas menjelang lokasi terjadi perlambatan, namun setelahnya mengarah ke Cawang terpantau ramai lancar,” ujarnya.

Berdasarkan rekaman video yang diunggah akun X @TMCPoldaMetro, truk kontainer tersebut melintang dan menutup sebagian ruas tol.

(Arief Setyadi )