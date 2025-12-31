Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |10:05 WIB
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Truk kontainer menabrak pembatas jalan tol atau separator yang berada di ruas Tol Wiyoto Wiyono arah Cawang pada Rabu (31/12/2025) pagi. Akibatnya, lalu lintas di kawasan tersebut macet.

Peristiwa kecelakaan itu disampaikan TMC Polda Metro Jaya melalui akun X.

“Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal sebuah truk kontainer menabrak besi pembatas jalan tol di ruas Tol Wiyoto Wiyono Pulo Mas arah Cawang,” tulisnya.

Saat ini, peristiwa kecelakaan tersebut tengah ditangani Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. “Saat ini, sedang proses evakuasi oleh petugas Sat PJR Ditlantas PMJ dan petugas jalan tol,” ujarnya.

Petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Arus lalu lintas Tol Wiyoto Wiyono yang mengarah ke Cawang terpantau mengalami pelambatan dan ramai lancar. Belum ada laporan terkait korban jiwa akibat kecelakaan tunggal tersebut.

“Situasi arus lalu lintas menjelang lokasi terjadi perlambatan, namun setelahnya mengarah ke Cawang terpantau ramai lancar,” ujarnya.

Berdasarkan rekaman video yang diunggah akun X @TMCPoldaMetro, truk kontainer tersebut melintang dan menutup sebagian ruas tol.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement