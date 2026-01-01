Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI

JAKARTA – Kecelakaan terjadi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/1/2025) yang melibatkan pengemudi mobil sedan hingga bus Transjakarta. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi mobil kurang berhati-hati dalam berkendara.

"Diduga kurang hati-hati dan konsentrasi, (mobil sedan) menabrak separator busway dan terdorong ke depan bersamaan datangnya kendaraan bus Transjakarta," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, kepada wartawan, Kamis (1/1/2026).

Menurutnya, peristiwa berawal saat mobil sedan bernomor polisi B 1043 PAK yang dikemudikan RM melintasi Jalan Jenderal Sudirman dari arah selatan menuju utara. Setibanya di Bundaran HI, mobil sedan tersebut menabrak separator busway dan terdorong ke depan bersamaan datangnya kendaraan bus Transjakarta bernopol B 7866 TGC yang dikemudikan EB yang melaju dari arah selatan menuju utara.

"Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa dan kedua kendaraan mengalami kerusakan," tuturnya.

Ia menambahkan, meski tak ada korban jiwa, dua kendaraan tersebut mengalami kerusakan. Polisi masih mendalami lebih lanjut untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan.

(Arief Setyadi )