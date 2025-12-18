Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |13:30 WIB
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
Ilustrasi kecelakaan motor (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pengendara sepeda motor berinisial MAH (21) tewas terlindas bus Transjakarta di Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, pada Rabu 17 Desember 2025 malam. PT Transjakarta pun menyampaikan duka cita yang mendalam bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Transjakarta menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya pengendara motor yang terlibat insiden dengan bus minitrans operator Koantas Bima (KBM 220020) rute 8E,” kata Kepala Departemen Humas & CSR TransJakarta, Ayu Wardhani, Kamis (18/12/2025).

Ayu menyebut kasus ini tengah ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya. “Saat ini, kasusnya dalam penanganan Ditlantas Polda Metro Jaya,” tuturnya.

Kecelakaan bermula saat kendaraan roda dua yang dikendarai korban melaju di Jalan Pakubuwono arah timur, tepatnya di dekat Gedung Tanam Gigi Wilayah Jakarta Selatan. Diduga karena kurang hati-hati dan konsentrasi saat berkendara, korban tergelincir dan terjatuh.

Ketika korban terjatuh, tak lama kemudian datang dari arah belakang kendaraan bus minitrans Jakarta. Karena jarak yang begitu dekat, bus minitrans tidak dapat menghindar dan menabrak korban.

Korban yang terlindas bus minitrans dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Selanjutnya, korban langsung dibawa ke RS Fatmawati untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
 

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
