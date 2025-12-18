Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjatuh dari Motor, Pemuda 21 Tahun Tewas Terlindas Bus Mini Transjakarta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |11:34 WIB
Terjatuh dari Motor, Pemuda 21 Tahun Tewas Terlindas Bus Mini Transjakarta
Kecelakaan Lalu lintas (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor tewas di Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Setelah terjatuh, pemotor yang bernama M. Akmal Haikal (21) itu tertabrak bus Mini Transjakarta.

Kejadiannya Rabu, 17 Desember 2025. Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 05.30 WIB, di dekat Gedung Tanam Gigi, kawasan Pakubuwono. Korban saat kejadian mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi B-5329-SAR. Polisi menjelaskan, kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Barat menuju Timur.

"Korban saat itu melaju dari arah Barat menuju Timur. Diduga kurang hati-hati dan kurang konsentrasi, sehingga sepeda motor yang dikendarainya tergelincir dan terjatuh di badan jalan," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, Kamis (18/12/2025). 

Nahas, beberapa saat setelah korban terjatuh, dari arah belakang melaju bus Minitrans yang dikemudikan Waryanto (47). Jarak yang terlalu dekat membuat pengemudi bus tidak sempat menghindar, hingga akhirnya menabrak sepeda motor korban yang sudah tergeletak di jalan.

 

Halaman:
1 2
      
