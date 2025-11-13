Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan

JAKARTA – Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas kendaraan JakLingko di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (12/11/2025) pagi. Pasca kejadian ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar para sopir JakLingko tidak ugal-ugalan di jalan.

"Saya meminta kepada siapa pun, apakah itu pengemudi JakLingko atau pengemudi yang kemudian ada dalam fasilitas yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, enggak boleh ugal-ugalan seperti itu," kata Pramono, Rabu.

Pramono juga menyampaikan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Ia menginstruksikan anak buahnya untuk mendalami kejadian ini apakah murni kecelakaan.

"Bagi pengemudi itu saya minta secara didalami, apakah kemudian peristiwa ini betul-betul peristiwa kecelakaan ataukah ada keteledoran," ucapnya.

Pramono menegaskan akan bertanggung jawab penuh terhadap peristiwa tersebut. "Saya sudah menginstruksikan pembiayaan untuk apa pun hal yang berkaitan dengan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta," ucapnya.

Sementara Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta menjelaskan kejadian kecelakaan ini bermula ketika korban berinisial RJ melaju dari arah barat menuju timur di ruas Jalan Raya Cilangkap. Ketika itu, RJ dengan kendaraan bernomor polisi B 4531 TBV hendak mendahului kendaraan JakLingko.

"Sesampainya di depan toko handphone mendahului dari sisi kanan kendaraan angkot JakLingko B 1826 WV," kata Darwis, Rabu.