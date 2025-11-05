Korban Kecelakaan Pesawat Kargo UPS Bertambah Jadi 9 Orang

JAKARTA - Korban tewas akibat jatuhnya pesawat kargo UPS yang meledak menjadi bola api setelah lepas landas di Louisville, Kentucky, pada Selasa, (4/11/2025) telah meningkat menjadi sembilan orang, ungkap pejabat kota dan negara bagian, Rabu, (5/11/2025).

Penyelidik dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional akan berada di lokasi pada Rabu untuk memulai proses pencarian penyebab pesawat kargo MD-11 itu jatuh dan terbakar.

Wali Kota Louisville, Craig Greenberg, mengatakan sembilan orang tewas telah ditemukan di lokasi kecelakaan. Gubernur Kentucky, Andy Beshear, mengatakan di media sosial bahwa kemungkinan akan ada lebih banyak korban jiwa. Para pejabat mengatakan 11 korban telah dibawa ke rumah sakit pada Selasa.

Bandara internasional di Louisville dibuka kembali untuk lalu lintas udara pada Rabu pagi, meskipun landasan pacu tempat kecelakaan terjadi diperkirakan akan tetap ditutup selama 10 hari lagi, kata para pejabat, sebagaimana dilansir Reuters.

UPS mengatakan pada Selasa bahwa mereka telah menghentikan operasi penyortiran paket di fasilitasnya di bandara. Perusahaan tidak mengatakan apakah mereka telah melanjutkan penyortiran paket pada Rabu.