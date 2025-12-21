Jelang Nataru, Terminal Kampung Rambutan Perketat Uji Kelayakan Bus

JAKARTA – Pengelola Terminal Kampung Rambutan memperketat uji kelayakan bus, atau ramp check menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga saat ini belum terlihat kepadatan signifikan di area terminal. Jumlah penumpang bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) cenderung masih sama seperti akhir pekan sebelumnya.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan belum ada penambahan armada bus di terminal setempat.

“Sampai saat ini kita masih menggunakan armada reguler, sekitar 182 bus, dengan tujuan favorit Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Sumatera seperti Padang dan Palembang. Untuk Jawa Barat, tujuan favorit Tasikmalaya dan Banjar Sari, sedangkan Jawa Tengah meliputi Wonosobo, Pekalongan, dan Cilacap,” kata Revi di kantornya, Sabtu (20/12/2025).

Meski demikian, Revi mengakui sempat terjadi peningkatan jumlah penumpang pada Jumat, 19 Desember 2025.

“Jumlah bus yang berangkat rata-rata masih sama seperti hari biasa, tetapi jumlah penumpang di dalam kendaraan bertambah. Misalnya, satu bus dengan kapasitas 40 kursi yang biasanya terisi 10 penumpang, saat ini bisa mencapai 30 penumpang,” paparnya.