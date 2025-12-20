Antisipasi Lonjakan Pemudik Nataru, Jakarta Siapkan 7 Terminal

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan, tujuh terminal untuk mengantisipasi lonjakan pemudik Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan terminal utama.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan bahwa empat terminal utama tersebut disiapkan untuk mendukung angkutan Nataru.

"Untuk di Jakarta, ada empat terminal utama dalam rangka angkutan Natal dan Tahun Baru, yaitu Terminal Terpadu Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Tanjung Priok," ujar Syafrin di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Apabila terminal utama tidak mampu menampung lonjakan penumpang, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan tiga terminal bantuan.

“Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan, kami siapkan juga tiga terminal bantuan, yaitu Terminal Muara Angke, Terminal Grogol, dan Terminal Lebak Bulus,” ucapnya.