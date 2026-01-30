Musim Hujan Rusak Jalan, Pemprov DKI Tambal 6.000 Lubang Sementara

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, sebanyak 6.000 lubang jalan yang rusak selama musim hujan telah diperbaiki sementara. Pramono menyebut dirinya telah menugaskan Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk menangani hal tersebut.

“Untuk sekarang ini, Dinas Bina Marga sudah menangani hampir 6.000 lubang yang ada di Jakarta. Kemarin kami sudah hitung dan itu kami lakukan perbaikan sementara,” kata Pramono kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Penanganan yang dilakukan saat ini, kata Pramono, masih bersifat sementara mengingat kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang masih tinggi. Perbaikan permanen baru akan dilakukan setelah situasi cuaca lebih memungkinkan.

“Sebenarnya kita ingin menunggu sampai curah hujan turun. Tapi dalam rapat kemarin saya sudah memerintahkan agar semua jalan berlubang ditangani,” tambahnya.