Ngeri! Jalan Rusak di Tangsel Picu Kecelakaan, Warga Pasang Pohon di Tengah Aspal

TANGSEL – Sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalami kerusakan parah. Permukaan jalan bergelombang, berpasir, hingga berlubang diduga dipicu cuaca ekstrem berupa hujan lebat dengan intensitas tinggi yang terjadi hampir setiap hari belakangan ini.

Kondisi tersebut kerap memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Kerusakan jalan terpantau terjadi hampir merata, baik pada jalan milik pemerintah kota, provinsi, hingga jalan nasional.

Salah satu titik terparah berada di Jalan Benda Raya hingga kawasan Parakan, Pamulang. Di sepanjang ruas tersebut, terdapat lebih dari 12 titik kerusakan dengan kondisi aspal bergelombang, berpasir, bahkan berlubang cukup dalam.

Menurut keterangan warga setempat, kerusakan jalan itu sudah berlangsung hampir sepekan. Pada malam hari, lubang di tengah jalan kerap tak terlihat dan menyebabkan pengendara motor terjatuh.

“Udah sering motor jatuh, apalagi kalau malam. Lubangnya lumayan besar,” ujar Bowo (42), pemilik bengkel bubut yang berada tepat di seberang lubang jalan, Senin (26/1/2026).