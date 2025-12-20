Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Nataru 2025, Ratusan Sopir Bus Kampung Rambutan Dites Urin, Ini Hasilnya!

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |17:11 WIB
Jelang Nataru 2025, Ratusan Sopir Bus Kampung Rambutan Dites Urin, Ini Hasilnya!
Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta melakukan tes urin terhadap ratusan pengemudi bus menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, menjelaskan bahwa tes urin dilakukan demi kelancaran dan keselamatan puncak arus mudik Nataru 2025.

Revi menilai kondisi kesehatan para pengemudi menjadi hal yang krusial, mengingat mereka membawa ratusan penumpang agar dapat sampai ke kampung halaman dengan selamat.

“Kami memiliki posko kesehatan yang melayani pemeriksaan kesehatan pengemudi, seperti pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, dan tes urin. Di posko tersebut kami dibantu oleh BNN Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Subdit Kesehatan Jakarta Timur, serta Puskesmas se-Jakarta Timur yang bergantian berjaga,” ujar Revi Zulkarnain di kantornya, Sabtu (20/12/2025).

Hingga saat ini, Revi menyebutkan belum ada pengemudi yang terdeteksi positif narkoba.

Namun demikian, terdapat beberapa pengemudi yang mengalami kadar gula darah tinggi. Meski begitu, mereka tetap diizinkan mengemudi karena dinilai tidak membahayakan keselamatan penumpang.

 

