Sambut Nataru, Pramono Pastikan Jakarta Siap Terima Pengunjung

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengimbau warga yang meninggalkan Ibu Kota pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar selalu berhati-hati serta menaati seluruh aturan selama perjalanan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapa pun yang ingin berkunjung dan merayakan Nataru di Ibu Kota.

"Secara khusus sebagai Gubernur Jakarta, saya menyampaikan bahwa Jakarta menerima siapa pun yang akan berkunjung. Jangan hanya pulang kampung, mudah-mudahan kampungnya juga di Jakarta," ujar Pramono saat meninjau Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang, Pramono menyebut seluruh sopir bus yang akan berangkat menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari tes darah, urin, hingga pemeriksaan lainnya.

"Baik sopir utama maupun sopir cadangan, semuanya diperiksa untuk menjaga keselamatan penumpang," ujarnya.