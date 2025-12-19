Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tinjau Terminal Pulo Gebang, Pramono Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Terjadi Besok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |19:41 WIB
Tinjau Terminal Pulo Gebang, Pramono Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Terjadi Besok
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau kesiapan angkutan umum di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Usai peninjauan, Pramono memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan terjadi besok, 20 Desember 2025.

Mulai besok, ia memperkirakan sekitar 5.000 penumpang akan meninggalkan Jakarta melalui Terminal Pulo Gebang. Angka tersebut meningkat hampir 100 persen dibandingkan hari biasa.

"Diperkirakan salah satu puncaknya itu besok. Tanggal 20 Desember akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi, hampir 5.000 penumpang per hari, atau meningkat hampir 100 persen," kata Pramono di Terminal Pulo Gebang.

Sementara itu, puncak arus balik ke Jakarta diproyeksikan terjadi pada Minggu, 4 Januari 2026. Pada momentum arus balik tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menerima masyarakat yang akan menetap di Ibu Kota.

"Adapun proyeksi puncak arus balik ke Jakarta diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Januari," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
