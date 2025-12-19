Operasi Lilin Nataru Mulai Besok, 146.701 Personel Gabungan Dikerahkan

JAKARTA – Polri bakal menggelar Operasi Lilin mulai esok hari, Sabtu (20/12/2025). Operasi tersebut digelar dalam rangka pengamanan dan pelayanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam amanatnya yang dibacakan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa sebanyak 146.701 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan momen Nataru.

“Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, serta 55.289 personel dari instansi terkait lainnya,” ujar Fadil dalam apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Fadil menjelaskan, Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Sebagai wujud kesiapsiagaan, Polri dengan dukungan para stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026,” katanya.