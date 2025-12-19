Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Lilin Nataru Mulai Besok, 146.701 Personel Gabungan Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |20:25 WIB
Operasi Lilin Nataru Mulai Besok, 146.701 Personel Gabungan Dikerahkan
Operasi Lilin Nataru (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polri bakal menggelar Operasi Lilin mulai esok hari, Sabtu (20/12/2025). Operasi tersebut digelar dalam rangka pengamanan dan pelayanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam amanatnya yang dibacakan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa sebanyak 146.701 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan momen Nataru.

“Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, serta 55.289 personel dari instansi terkait lainnya,” ujar Fadil dalam apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Fadil menjelaskan, Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Sebagai wujud kesiapsiagaan, Polri dengan dukungan para stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190915//polres_pelabuhan_tanjung_priok_menggelar_apel_gelar_pasukan_operasi_lilin_jaya_2025-OCxd_large.jpg
Nataru Diprediksi Padat, Polisi Siagakan Pengamanan Ketat di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190906//astamaops_kapolri_komjen_pol_mohammad_fadil_imran-dOZX_large.jpg
Polri Gelar Operasi Lilin 2025, Pastikan Perayaan Nataru Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190684//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-48rm_large.jpg
Komisi Sebut Polri Bakal Putuskan Nasib Perpol 10/2025 Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190683//tandon_untuk_korban_bencana_sumatera-zcuk_large.jpg
Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190656//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-9hjV_large.jpg
Komisi Reformasi Polri Laporkan Kinerja ke Prabowo dengan Metode Omnibus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190632//polisi_dan_warga_bangun_mck_di_lokasi_bencana-pANW_large.jpg
Cegah Penyakit, Polisi dan Warga Bangun MCK di Lokasi Bencana Aceh Tamiang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement