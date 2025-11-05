Sedikitnya Tiga Orang Tewas dalam Insiden Jatuhnya Pesawat Kargo UPS

Sedikitnya tiga orang dinyatakan tewas dalam insiden jatuhnya pesawat kargo besar milik UPS/Foto: tangkapan layar

KENTUCKY – Sedikitnya tiga orang dinyatakan tewas dalam insiden jatuhnya pesawat kargo besar milik UPS setelah lepas landas di dekat Bandara Internasional Muhammad Ali Louisville. Laporan sementara juga merilis bahwa 11 orang lainnya luka-luka.

Gubernur Kentucky menyatakan jumlah korban diperkirakan akan bertambah. Administrasi Penerbangan Federal (FAA) melaporkan pesawat tersebut jatuh sekitar pukul 17.15 waktu setempat. Rencananya, pesawat itu akan berangkat menuju Honolulu.

Rekaman video menunjukkan adanya api pada sayap kiri pesawat dan jejak asap sebelum kecelakaan. Pesawat sempat terangkat sedikit dari darat sebelum akhirnya jatuh dan meledak menjadi bola api besar. Rekaman juga memperlihatkan bagian atap sebuah bangunan yang hancur di dekat ujung landasan.

“Kami tahu ada yang terluka. Kami belum tahu tentang korban jiwa, tetapi kami meminta semua warga Kentucky mendoakan mereka yang terkena dampaknya,” kata Gubernur Kentucky Andy Beshear kepada The Associated Press.

Kecelakaan tersebut memicu respons darurat besar-besaran yang melibatkan kepolisian dan dinas pemadam kebakaran. Gubernur Beshear mengungkapkan bahwa karena intensitas api yang tinggi, beberapa petugas harus berlindung di balik berbagai benda.