INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tahun Baru Jakarta Tanpa Kembang Api, Pramono: Cukup Pertunjukan Drone dan Doa Bersama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |03:05 WIB
Tahun Baru Jakarta Tanpa Kembang Api, Pramono: Cukup Pertunjukan Drone dan Doa Bersama
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memikirkan konsep perayaan malam Tahun Baru di Jakarta. Ia menegaskan, bahwa pergantian tahun akan digelar secara sederhana tanpa kemeriahan berlebihan.

"Yang pertama dan paling utama adalah enggak ada kemeriahan yang berlebihan, yang bersifat mewah-mewah. Enggak, saya enggak mau," ujar Pramono kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Ia menegaskan, keputusan terkait perayaan Tahun Baru di Jakarta akan diambil secepatnya. Namun, menurutnya, kemeriahan malam pergantian tahun tidak memerlukan pesta kembang api.

"Saya segera memutuskan. Kembang api menurut saya juga enggak perlu ada. Jadi pakai drone saja cukup. Karena bagaimanapun Jakarta sebagai ibu kota negara akan dilihat oleh negara-negara lain," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      

