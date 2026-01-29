Normalisasi Ciliwung, Pramono Sebut Pembebasan Lahan Masif dan Senyap

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2029). Pengerjaan normalisasi ini dilaksanakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

1. Normalisasi Kali Ciliwung

Pramono menjelaskan, Kementerian PU bertugas membangun tanggul, sementara Pemprov DKI bertindak melaksanakan pembebasan lahan. Ia menyebut pihaknya telah mengeksekusi pembebasan lahan secara masif dan senyap.

"Karena memang saya menginginkan normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut dan teman-teman pasti enggak menyangka bahwa kami sudah melakukan pembebasan yang cukup masif di tempat ini. Itu memang dilakukan secara adem-ayem senyaplah," ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (29/1/2029).

Ia menegaskan, pembebasan lahan ini dilaksanakan Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sumberdaya Air, berkerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menentukan titik lokasi.

"Karena memang yang paling penting saya sudah wanti-wanti (pembebasan lahan) harus dilakukan oleh kita (Pemprov DKI Jakarta) sendiri. Kalau yang seperti ini kan yang mau jadi middleman-nya kan banyak banget," ujar dia.

"Ini semuanya kita lakukan sendiri dan secara khusus saya terima kasih kepada BPN yang koordinasinya baik sekali," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyebut proyek normalisasi Kali Ciliwung ini terbagi ke dalam dua segmen.