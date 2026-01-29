Normalisasi Kali Ciliwung, Pramono Ungkap Bakal Dibangun Tanggul Sepanjang 33,69 Km

Normalisasi Kali Ciliwung, Pramono Ungkap Bakal Dibangun Tanggul Sepanjang 33,69 Km (Danandaya)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Kamis (29/1/2026). Ia menyebut proyek normalisasi Kali Ciliwung ini terbagi ke dalam dua segmen.

1. Normalisasi Ciliwung

Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono dengan panjang sekitar 7 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer.

"Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer, dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer," kata Pramono kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Segmen kedua dari MT Haryono hingga TB Simatupang dengan panjang sekitar 12,89 kilometer. Di segmen ini, rencananya dibangun tanggul mencapai 18,7 kilometer.

"Yang berikutnya adalah segmen kedua dari MT Haryono sampai TB Simatupang 12,89 kilometer segmen ini direncanakan pembuatan tanggulnya 18,7 kilometer, dan realisasinya sekarang ini kurang lebih 8,9 kilometer," ujarnya.