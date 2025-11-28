Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Santri yang Hilang Terseret Banjir di Jangka Buya Ditemukan Tewas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |20:31 WIB
Santri yang Hilang Terseret Banjir di Jangka Buya Ditemukan Tewas
Santri yang ditemukan tewas usai terseret banjir (foto: dok ist)
JAKARTA – Pencarian terhadap M. Rais (19), santri yang dilaporkan hilang setelah terseret arus banjir di Gampong Keude Jangka Buya, akhirnya membuahkan hasil. Rais ditemukan, Jumat (28/11/2025).

Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal, menjelaskan bahwa Rais ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya.

Upaya pencarian melibatkan personel Polsek, Koramil 27 Jangka Buya, warga setempat, serta ustaz dan santri Dayah Mudi Samalanga.

"Sekitar pukul 10.00 WIB, tim gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia," ujar Ahmad Faisal, Jumat (28/11/2025).

