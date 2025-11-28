Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Sibolga, Helikopter Caracal TNI AU Droping Bantuan ke Lokasi yang Sulit Dijangkau

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |20:06 WIB
JAKARTA -  TNI Angkatan Udara mengirimkan Helikopter Caracal H-225M untuk mendistribusikan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara, pada Jumat (28/11/2025).

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana,  menegaskan komitmen TNI AU untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Helikopter TNI AU akan terus kami operasikan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau. Prioritas kami adalah memastikan bantuan tiba secepat mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kadispenau.

Helikopter yang dipiloti oleh Kapten Pnb Anterio bersama Letda Pnb Kevin itu berhasil mengangkut 2.200 kilogram logistik dalam dua sortie penerbangan menuju sejumlah titik terdampak.

Bantuan yang dikirim meliputi sembako, air minum, sarden, gula, mie instan, minyak goreng, serta perlengkapan khusus seperti popok dan pembalut. Pengedropan dilakukan di Bandara FL. Tobing Sibolga dan Lapangan Matauli Sibolga.

Sementara, untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah yang tidak dapat dijangkau pesawat angkut, TNI AU  menyiagakan tiga helikopter Caracal di Lanud Roesmin Nurjadin.

(Fahmi Firdaus )

      
