Ribuan Pasukan Elite TNI AU Kopasgat Akan Diterjunkan ke Gaza

JAKARTA - TNI Angkatan Udara akan mengirim 3.650 prajurit ke Gaza Palestina. Ribuan pasukan elite TNI AU ini akan bergabung bersama 20.000 pasukan perdamaian di Gaza.

Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Aster Kasau), Marsda TNI Palito Sitorus menjelaskan, ribuan prajurit TNI AU itu akan bergabung dengan pasukan dari matra Angkatan Darat dan Laut.

"Semua yang dibutuhkan di sana kita sudah siapkan. Sekitar 3.650 orang. Nanti kita akan bergabung dengan pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, komposit lah di sana," ucap Palito kepada wartawan di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (27/11/2025).

Ribuan personel itu berasal dari satuan Penerbang, Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) hingga satuan kesehatan. TNI AU, tambah dia, juga sudah menyiapkan alutsista pesawat Hercules untuk bergabung dalam misi perdamaian itu.

"Kesiapan pesawat kita sudah ada. Jadi ini nanti tergantung dari permintaan pasukannya, berapa yang akan kita kirimkan ke sana. Tapi yang jelas personel sudah kita siapkan baik itu penerbang, pasgat, kesehatan, dan lain sebagainya," tegas dia.