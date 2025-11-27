Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Kabar Pesawat Asing Mendarat di Bandara IMIP, Jenderal Penerbang Tempur TNI AU Buka Suara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |13:26 WIB
Viral Kabar Pesawat Asing Mendarat di Bandara IMIP, Jenderal Penerbang Tempur TNI AU Buka Suara
Marsda TNI Palito Sitorus/Okezone
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Udara menegaskan, tidak ada pesawat luar negeri yang mendarat di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. TNI AU mengatakan bahwa seluruh pergerakan pesawat yang masuk wilayah Indonesia selalu dipantau.

"Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari internal saja," ujar Asisten Teritorial Kepala Stat TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsda TNI Palito Sitorus, kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).

Jenderal Penerbang Tempur ini menegaskan, TNI AU selalu melakukan penindakan apabila ada pesawat yang tidak mempunyai perizinan terbang di wilayah Indonesia.

Dengan tidak pernah adanya tindakan di wilayah udara Morowali, maka ia menjamin tidak adanya pesawat asing yang pernah mendarat di sana.

"Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing," tutur dia.

 

