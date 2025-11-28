Update: 116 Orang Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumut

Update: 116 Orang Meninggal Akibat Banjir dan Longsor di Sumut (Dok BPBD Serdang Bedagai)

JAKARTA - Sebanyak 116 orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor dan banjir di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Sementara 42 orang masih dinyatakan hilang.

1. 116 Orang Meninggal

Ini tersebut berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per Jumat (28/11/2025) sore.

"Pertama untuk Provinsi Sumatera Utara per sore ini kami mendata untuk seluruh provinsi Sumatera Utara korban meninggal dunia ada 116 orang jiwa. Kemudian, 42 jiwa masih dalam pencarian," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers, Jumat (28/11/2025).

Dia mengatakan, pihaknya masih terus mencari para korban. Ia menambahkan ada sejumlah titik yang belum bisa ditembus oleh personel gabungan karena longsor yang parah.

"Tentu data ini akan berkembang terus. Karena masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus karena masih dalam proses penanganan, yang diindikasikan di tempat longsor yang belum bisa tembus itu kemungkinan ada korban jiwa," ujar dia.

Berikut data korban meninggal dunia yang dilaporkan BNPB:

-Tapanuli Utara meninggal 11 orang

-Tapanuli Tengah meninggal 47 orang

-Tapanuli Selatan meninggal 32 orang

-Kota Sibolga meninggal 17 orang

-Humbang Hasundutan meninggal 6 orang

-Padang Sidempuan meninggal 1 orang

-Pakpak Barat meninggal 2 orang