Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh-Sumut

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan pemerintah Indonesia mengerahkan pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pasca-bencana yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun. Oleh karena itu, kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan,” ujar Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Pratikno menjelaskan, OMC dilakukan untuk menurunkan curah hujan di daratan, terutama di wilayah Aceh, Sumbar, dan Sumut yang terdampak bencana, sehingga air hujan dapat dialihkan ke laut. Menurutnya, OMC menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam mitigasi bencana di kawasan tersebut.

“Kita juga mengantisipasi karena ada siklon Koto, tapi tepatnya di utara. Kita masih waspada. Kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia,” tambahnya.

Selain OMC, pemerintah sejak hari pertama bencana telah menurunkan tim penanganan darurat. Bantuan berupa tenda pengungsian dan logistik kebutuhan sehari-hari bagi warga terdampak juga sudah dikirim.

“Jadi, sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim BNPB langsung bergerak, dibantu TNI Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu, tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” jelas Pratikno.

Pratikno menegaskan, semua penanganan bencana ini dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga telah melakukan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bantuan dan penanganan berjalan optimal.

(Arief Setyadi )