INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Banjir Sumut, 166 Orang Meninggal dan 143 Warga Hilang

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |19:33 WIB
Banjir Sumatera Utara/ist
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data terbaru korban meninggal dunia banjir dan longsor di Sumatera Utara. Korban tewas mencapai 166 orang.

"Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa, sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia," kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers di akun YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (29/11/2025).

Jumlah korban meninggal dunia itu bertambah 50 orang dari hari sebelumnya. Selain tewas, jumlah orang yang dicari keberadaannya juga bertambah.  "Kemudian 143 jiwa yang masih hilang," ujarnya.

Suharyanto menjelaskan, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang terjadi bencana banjir dan tanah longsor dalam kondisi terang dalam dua hari terakhir.

Menurutnya, hal itu juga berkat dilakukannya operasi modifikasi cuaca (OMC) yang sudah berlangsung selama dua hari menggunakan empat pesawat fixed wing jenis caravan.

"Mudah-mudahan ini berlangsung terus setiap hari sehingga membantu penanganan tanggap darurat bencana," tutup Suharyanto.

(Fahmi Firdaus )

      
