Evakuasi Ratusan Warga Terjebak Banjir Besar di Komplek Sekolah Pidie Jaya Aceh Berlangsung Dramatis

JAKARTA - Tim SAR gabungan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banda Aceh berhasil mengevakuasi 100 warga yang terjebak banjir di Kompleks Sekolah IT Pante Gelima, Kabupaten Pidie Jaya, pada Jumat (28/11/2025). Evakuasi tersebut berlangsung dramatis.

Dantim Rescue Basarnas Banda Aceh, Maimun, mengatakan ratusan korban terdiri dari siswa, guru, serta warga sekitar yang tidak bisa keluar dari area sekolah sejak banjir melanda pada 26 November 2025.

"Seluruh warga akhirnya dapat dievakuasi pada sekitar pukul 12.35 WIB, lalu dibawa menuju posko pengungsian dalam kondisi selamat. Para siswa yang telah dievakuasi juga langsung dijemput orang tua masing-masing," ujar Maimun.

Saat proses penyelamatan berlangsung, tim menerima laporan tambahan mengenai satu warga dari Gampong Meunasah Lhok, Balian (50) yang meninggal dunia dan membutuhkan evakuasi.

Jenazah korban kemudian berhasil dibawa keluar dari lokasi terdampak dan dievakuasi ke RSUD Pidie Jaya.

Total warga yang diselamatkan Tim SAR terdiri dari 55 siswa, 10 guru pendamping, serta 35 warga yang tinggal di sekitar kompleks sekolah. Setelah menyelesaikan operasi tersebut, Tim SAR bersiap untuk berpindah ke lokasi banjir lain.