Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Evakuasi Ratusan Warga Terjebak Banjir Besar di Komplek Sekolah Pidie Jaya Aceh Berlangsung Dramatis

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |18:15 WIB
Evakuasi Ratusan Warga Terjebak Banjir Besar di Komplek Sekolah Pidie Jaya Aceh Berlangsung Dramatis
Evakuasi Ratusan Warga Terjebak Banjir Besar di Komplek Sekolah Pidie Jaya Aceh Berlangsung Dramatis
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banda Aceh berhasil mengevakuasi 100 warga yang terjebak banjir di Kompleks Sekolah IT Pante Gelima, Kabupaten Pidie Jaya, pada Jumat (28/11/2025). Evakuasi tersebut berlangsung dramatis.

Dantim Rescue Basarnas Banda Aceh, Maimun, mengatakan ratusan korban terdiri dari siswa, guru, serta warga sekitar yang tidak bisa keluar dari area sekolah sejak banjir melanda pada 26 November 2025.

"Seluruh warga akhirnya dapat dievakuasi pada sekitar pukul 12.35 WIB, lalu dibawa menuju posko pengungsian dalam kondisi selamat. Para siswa yang telah dievakuasi juga langsung dijemput orang tua masing-masing," ujar Maimun.

Saat proses penyelamatan berlangsung, tim menerima laporan tambahan mengenai satu warga dari Gampong Meunasah Lhok, Balian (50) yang meninggal dunia dan membutuhkan evakuasi.

Jenazah korban kemudian berhasil dibawa keluar dari lokasi terdampak dan dievakuasi ke RSUD Pidie Jaya.

Total warga yang diselamatkan Tim SAR terdiri dari 55 siswa, 10 guru pendamping, serta 35 warga yang tinggal di sekitar kompleks sekolah. Setelah menyelesaikan operasi tersebut, Tim SAR bersiap untuk berpindah ke lokasi banjir lain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186523//kapolri_jenderal_listyo_sigit_dan_panglima_tni_jenderal_agus_subianto-KuFb_large.jpg
Kapolri Kerahkan Personel hingga Peralatan Tangani Bencana di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186472//prabowo_subianto-I93M_large.jpg
Prabowo Minta Penuhi Kebutuhan Dasar Korban Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186458//menko_pmk_pratikno-o5Ke_large.jpg
Menko PMK Kirim Tim Tangani Akses Jalan Terputus di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186479//siklon_tropis-Am62_large.jpg
BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186449//prabowo_subianto-YfNz_large.jpg
Prabowo Kerahkan 4 Pesawat Logistik ke Lokasi Bencana di Aceh hingga Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186443//menko_pmk-NJ71_large.jpg
Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh-Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement