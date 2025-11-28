Prabowo Sampaikan Duka untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas bencana hidrometeorologi basah berupa banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

“Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” kata Prabowo membuka pidatonya.

Prabowo juga menyampaikan doa tulus bagi masyarakat yang terdampak. “Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Mahakuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” sambungnya.