Breaking News! KH Zulfa Mustofa Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

JAKARTA – KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Penjabat Ketua Umum (Pj Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin malam (9/12/2025).

KH Zulfa menggantikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang sebelumnya diberhentikan oleh Syuriah PBNU.

Penetapan ini disampaikan Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, yang mendapat mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk memimpin jalannya pleno. Dalam keterangannya, Mohammad Nuh mengumumkan bahwa rapat memutuskan Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, sebagai Pj Ketum PBNU.

“Yaitu penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa periode sekarang ini, yaitu yang mulia Bapak KH Zulfa Mustofa,” ujar Mohammad Nuh.

Nuh menambahkan, bahwa KH Zulfa Mustofa akan memimpin PBNU dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga pelaksanaan Muktamar NU pada 2026.

“Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat Ketua Umum dan menjalankan tugas sampai Muktamar yang insyaallah dilaksanakan pada 2026,” katanya.