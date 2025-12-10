Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengunjungi Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025), untuk meninjau langsung posko utama pengiriman bantuan logistik bagi korban bencana banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Lanud Halim adalah pusat pergerakan logistik nasional sejak bencana besar melanda tiga provinsi di Sumatera. Dari posko inilah seluruh bantuan dikonsolidasikan, dikemas, dan dikirim melalui armada udara menuju berbagai titik terdampak akibat putusnya akses darat.

Dalam peninjauannya, Prasetyo menemui satu per satu petugas Posko untuk meminta secara langsung update dan kondisi terkini. Ia memastikan ketersediaan kondisi wilayah yang terdampak logistiknya tetap terjaga serta meminta setiap permintaan darurat dari lapangan dipenuhi secepat mungkin.

Mensesneg tampak berbincang dengan petugas yang mengatur distribusi bantuan, menanyakan kesiapan stok dan kendala yang dihadapi para relawan maupun aparat di posko tersebut.

“Kalau stoknya, kalau memang di sini habis, siap atau kurang, Nah itu, kita dorong sesuai dengan protek yang dibutuhkan dari sini,” ujar Prasetyo Hadi dalam dialognya dengan salah satu petugas posko.