Jembatan Aceh-Medan di Pidie Jaya Kembali Tersambung, Segera Bisa Dilalui

ACEH — Jembatan akses Aceh-Medan di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh telah tersambung. Jembatan tersebut dipastikan segera bisa dilalui masyarakat. Percepatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memulihkan konektivitas antarwilayah pascabencana.

Dari video terkini yang diterima, nampak sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses finalisasi Infrastruktur jembatan di Meureudu. Posisi material tanah dan bangunan juga telah dipasang untuk meningkatkan kekuatan struktur sambungan, sebelum jembatan benar-benar aman dilalui kendaraan.

“Ini penyiapan badan jalan, ini posisinya kita udah urugan pilihan, itu ada loader, ini ada vibro, ada excavator, ada grader,” ujar petugas PUPR Bina Marga Aceh dalam keterangan video yang dikutip pada Rabu (10/12/2025).

Pengerjaan perbaikan jembatan tersebut akan ditargetkan selesai pada hari ini, 10 Desember 2025 dengan mengerahkan personel dan alat berat. Diharapkan, mobilitas masyarakat Pidie Jaya dapat pulih kembali setelah akses jembatan tersambung total.

“InsyaAllah kita mungkin hari ini. Kita pasang pasti. Last day InsyaAllah kita pasang. Di sini kita hamparkan pasti 20 cm sampai oprit jembatan, 20 cm last day, setelah itu last A 15 cm,” ucap petugas meneruskan keterangannya dalam video.