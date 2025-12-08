Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana

TAPANULI UTARA - Bencana banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, meninggalkan dampak mendalam bagi masyarakat. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, hingga Sabtu (6/12/2025) tercatat lebih dari 14 ribu jiwa terdampak, 490 rumah rusak, dan total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp463 miliar.

1. Angela Tanoesoedibjo Tinjau Tapanuli Utara

Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo pada Minggu (7/12/2025) hadir langsung mengunjungi masyarakat terdampak di Desa Sibalanga dan Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara untuk melihat kondisi lapangan, mendengarkan kebutuhan warga, serta menyerahkan bantuan. Kehadiran Angela menjadi komitmen Partai Perindo turun tangan untuk berdiri bersama masyarakat dalam situasi paling sulit.

Angela Tanoesoedibjo mengajak semua elemen Partai Perindo untuk terlibat dalam proses pemulihan masyarakat.

“Di saat seperti inilah solidaritas dan empati kita semua untuk saling tolong-menolong menjadi sangat penting. Partai Perindo berupaya menjadi energi baru Indonesia yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi bencana. Kami berharap bantuan ini bisa berdampak agar masyarakat benar-benar pulih.”

Pada kunjungan ke Tapanuli Utara ini, Angela menyapa warga yang berada di posko pengungsian, mendengarkan cerita mereka dan berbagai harapan yang mereka miliki. Ia juga melakukan trauma healing bagi anak-anak yang berada di posko pengungsian dengan mengajak mereka bermain bersama dan mewarnai.

Adapun bantuan yang disalurkan Angela di Tapanuli Utara berupa beras 2 ton, pembalut dan pampers, 500 dus air mineral, 400 dus mie instan, 850 pcs selimut, 400 pcs sarung, pakaian dan 1.000 pcs makanan bayi.

Pada kunjungan ini, Angela didampingi Bupati Tapanuli Utara sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Sumut JTP Hutabarat, Anggota DPRD Sumatera Utara Makmur Marpaung, Ketua DPD Tapanuli Utara Saut Matondang, hingga lima anggota DPRD Tapanuli Utara dari Partai Perindo. Mereka bersama-sama mengunjungi para korban bencana dan memastikan setiap kebutuhan prioritas para korban mendapat perhatian.

“Sebagai partai politik, kami juga mendorong perbaikan sistem dan tata kelola, baik di daerah dengan kader kami yang menjadi anggota DPRD maupun kepala daerah juga di tingkat pusat dengan rekomendasi yang kami sampaikan. Semoga kebijakan bisa lebih baik dan kita tidak lagi mengalami bencana di waktu mendatang,” tutur Angela.