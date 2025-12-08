Ringankan Beban Korban Bencana Sumatera, MNC Peduli Salurkan Bantuan Kebutuhan Dasar ke Tapanuli Utara

JAKARTA – MNC Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan dasar bagi korban terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Minggu 7 Desember 2025. Penyaluran ini menjadi langkah awal upaya pemulihan, khususnya bagi wilayah yang terdampak paling parah.

Bantuan diserahkan langsung oleh CEO MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, yang didampingi Bupati Tapanuli Utara sekaligus Ketua DPW Perindo Sumatera Utara (Sumut), Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat. Kehadiran mereka menegaskan komitmen untuk segera meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal maupun harta benda.

“Ya, jadi kami dari MNC Peduli dan iNews Media Group turun langsung ke Sumatera Utara, di mana kita mencari tahu dulu sebenarnya apa yang diperlukan sebelum kami datang ke sini,” kata Angela di sela-sela penyaluran bantuan.

Bantuan tersebut disalurkan langsung ke Posko Lobu Pining Dua di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting—salah satu wilayah dengan kerusakan terparah akibat bencana di Kabupaten Tapanuli Utara.