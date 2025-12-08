Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Menkes: 6 Rumah Sakit di Aceh Belum Pulih, Ada Pasien Cuci Darah Terancam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |08:21 WIB
Menkes: 6 Rumah Sakit di Aceh Belum Pulih, Ada Pasien Cuci Darah Terancam
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa setelah fase darurat bencana, Aceh kini menghadapi “gelombang kematian kedua”, yaitu risiko meningkatnya penyakit di wilayah terdampak.

Budi menyebutkan, hingga saat ini terdapat enam rumah sakit kabupaten/kota yang belum beroperasi sepenuhnya, sehingga pelayanan kesehatan belum berjalan optimal.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Penanganan Bencana Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu 7 Desember 2025.

“Gelombang kedua dari kematian sesudah bencana adalah penyakit. Yang kita temukan sekarang kasusnya sudah lebih dari 10, karena ibu hamil, kelahirannya terlambat,” ujar Budi, dikutip Senin (8/12/2025).

“Kemudian cuci darah. Banyak sekali pasien cuci darah yang harus tiga kali seminggu. Kalau berhenti, dia bisa wafat,” lanjutnya.

Budi memaparkan bahwa dari 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh, baru 12 wilayah yang rumah sakitnya beroperasi penuh. Enam lainnya masih belum dapat beroperasi normal.

 

