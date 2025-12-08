Prabowo: Jangan Jadikan Bencana sebagai Ladang Korupsi!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak akan memberikan ruang bagi pihak mana pun yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu 7 Desember 2025.

"Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat," ucap Prabowo yang dikutip, Senin (8/12/2025).

Prabowo juga mengingatkan agar penanganan bencana dilakukan tanpa penyelewengan dan praktik korupsi.

"Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan," tegasnya.