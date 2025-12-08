BNPB: Sejumlah Wilayah di Sumbar Masih Butuh Penanganan Khusus Usai Banjir dan Longsor

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih membutuhkan penanganan khusus pascabanjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Penanganan Bencana Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu 7 Desember 2025 malam.

"Di Agam masih ada beberapa kecamatan, ada Limo Nagari yang masih terisolasi. Di Pesisir Selatan juga ada satu kecamatan, serta Tigo Nagari yang terisolasi," ujar Suharyanto dalam rapat.

Ia menegaskan, bahwa meski masih terisolasi, bantuan logistik sudah berhasil menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

"Di Pesisir Selatan masih lewat udara. Di Agam, selain lewat udara, juga bisa ditempuh melalui jalur darat dan air," jelasnya.