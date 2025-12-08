Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara

Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo di lokasi pengungsian banjir Tapanuli Utara (foto: dok ist)

JAKARTA – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Minggu 7 Desember 2025.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, yang hadir bersama Bupati Tapanuli Utara sekaligus Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, serta jajaran pengurus Perindo Sumut lainnya.

Perindo menyalurkan berbagai kebutuhan logistik seperti makanan, pakaian, perlengkapan sekolah, buku, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan didistribusikan kepada ratusan warga yang kini bertahan di enam titik posko pengungsian.

Perindo menegaskan bahwa sejalan dengan semangat “Energi Baru Indonesia”, para kader tidak hanya bergerak dalam penyaluran logistik, tetapi juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.