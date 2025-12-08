Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pengungsi Mulai Terserang Penyakit, Gubernur Mualem: Obat-Obatan Paling Dibutuhkan saat Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |03:00 WIB
Pengungsi Mulai Terserang Penyakit, Gubernur Mualem: Obat-Obatan Paling Dibutuhkan saat Ini
Pengungsi Mulai Terserang Penyakit, Gubernur Mualem: Obat-Obatan Paling Dibutuhkan saat Ini
JAKARTA - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengungkapan kebutuhan mendesak untuk korban terdampak banjir di daerahnya. Menurutnya,  obat-obatan sangat dibutuhkan bagi para warga terdampak banjir.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Landasan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

"Yang paling urgent sekarang, Pak, kita sudah dengar tadi, kesehatan, Pak, obat-obatan, Pak. Paling urgent, Pak. Karena sudah mulai gatal-gatal, perut kembung, dan lain sebagainya, Pak. Ini kekurangan sekali, Pak, obat-obatan," ujar Mualem.

Selain itu, para warga terdampak banjir juga membutuhkan pakaian. Pasalnya, kata dia, pakaian warga terendam lumpur akibat banjir. Di samping itu, ia berkata, peralatan ibadah juga menjadi barang yang dibutuhkan para korban banjir.

"Kemudian, alat-alat ibadah. Alat ibadah juga tidak ada sama sekali. Dan juga gas LPG, gas 3 kilo ya, Pak. Itu perlu, perlu sangat urgent, Pak," pungkasnya.

Dalam rapat itu, turut dihadiri oleh menteri Kabinet Merah Putih. Terlihat hadir Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri PKP Maruarar Sirait.

 

