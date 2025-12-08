Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BNPB Lapor ke Prabowo Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |01:07 WIB
Kepala BNPB Lapor ke Prabowo Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera
Kepala BNPB Lapor ke Prabowo Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera
A
A
A

ACEH - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terkait bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera, Minggu (7/12/2025) malam.

Dalam ratas tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor mencapai 921 orang.

“Per hari ini Bapak Presiden untuk korban jiwa meninggal dunia sebanyak 921 orang, 392 yang masih hilang dan mengungsi 975.079,” ucap Suharyanto saat rapat terbatas bersama Prabowo.

Suharyanto merincikan, untuk di wilayah Aceh korban meninggal dunia sebanyak 366 orang. Kemudian untuk korban hilang 97 orang dan 914.200 orang mengungsi.

“Untuk Aceh kami laporkan untuk yang terisolir. Daerah yang masih cukup berat ada Bener Meriah dan Aceh Tengah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pengungsian korban banjir dan longsor di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh. Prabowo menargetkan seluruh jembatan yang rusak selesai diperbaiki dalam waktu satu hingga dua minggu.

 

Halaman:
1 2
      
