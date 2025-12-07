Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Akses Komunikasi dan Listrik di Sumut Sudah 100 Persen Pulih

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |23:22 WIB
Akses Komunikasi dan Listrik di Sumut Sudah 100 Persen Pulih
Banjir di Sumatera Utara/BNPB
A
A
A

JAKARTA - Akses komunikasi dan pasokan listrik di Sumatera Utara, saat ini sudah pulih di daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Diketahui, banjir di Sumut mengakibatkan ratusan orang korban jiwa.

Demikian diutakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, saat Ratas bersama Presiden Prabowo Subianto, di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Landasan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

"Kemudian jalur komunikasi di Sumatra Utara ini sudah pulih 100 persen, kemudian untuk listrik ini terakhir per sore ini 99,9 persen dari Bapak DIrekrut Utama PLN," ungkap Suharyanto.

Suharyanto mengungkapkan, masih ada dua desa yang belum bisa dipasok listrik. Kedua desa itu ialah, Desa Tukka dan Desa Sorkam. "Karena dua desa itu masih terkena banjir," sebut Suharyanto.

Sementara itu, Suharyanto mengungkapkan, PDAM di daerah terdampak banjir di Sumut sudah hampir pulih. Untuk di Mandailing Natal sudah 100 persen, Tapanuli Selatan 90 persen teraliri PDAM.

 

