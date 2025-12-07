2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Semeru, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Minggu (7/12/2025). Gunung Semeru meluncurkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter.

1. Gunung Semeru Erupsi

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Minggu, 07 Desember 2025, pukul 05:10 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut)," tulis petugas pos pengamat gunung api, Sigit Rian Alfian, Minggu (7/12/2025).

Saat erupsi, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan dan barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 153 detik.

Selanjutnya, erupsi kedua ketika gunung tertinggi di Jawa Timur itu meluncur abu vulkanik setinggi 1.000 meter terjadi pada pukul 07.12 WIB. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 156 detik.

"Terjadi erupsi G Semeru pada hari Minggu, 07 Desember 2025, pukul 07:12 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut)," katanya.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).