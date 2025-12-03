Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:46 WIB
Jajaran KPUD Jakbar datangi DPD Perindo Jakbar (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA — KPUD Jakarta Barat melakukan sosialisasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan untuk menghadapi pemilu mendatang ke Kantor DPD Perindo Jakarta Barat. Ketua DPD Perindo Jakarta Barat, Franky Daniel Hutabarat, pun menyambut baik sosialisasi tersebut.

“(Kedatangan) KPU Jakarta Barat hari ini adalah audiensi, silaturahmi ini menjadi awal yang baik untuk pemilu kita di negara Indonesia. Kita silaturahmi bagaimana untuk penyelenggaraan pemilu ke depan, kita sama-sama bersinergi biar pemilu ini lancar,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, dalam audiensi tersebut, pihaknya juga telah meminta arahan dari KPUD Jakarta Barat agar DPD Partai Perindo Jakarta Barat pada pemilu berikutnya bisa mengikutinya sesuai aturan dari KPU. Adapun soal catatan yang diberikan KPUD Jakarta Barat, pihaknya pun bakal melengkapinya.

“Ini adalah kunjungan pertama daripada KPUD Jakarta Barat, salah satu partai yang pertama kali didatangi. Apa yang harus kita lengkapi, kita lengkapi. DPD Perindo Jakarta Barat siap untuk memenuhi apa yang diminta oleh KPU Jakarta Barat, kami juga siap untuk pemilu ke depan secara maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Perindo Jakarta Barat, Franky Satrio Darmawan, menambahkan, ia mengajak semua jajaran DPD Perindo Jakarta Barat untuk bersama-sama berjuang dalam membangun DPD Perindo Jakarta Barat sehingga semakin maju ke depannya.

“Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Jakarta Barat sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kemajuan kita ke depannya. Apa pun itu, catatan-catatan yang diselenggarakan oleh kegiatan ini, mari kita implementasikan untuk ke depannya agar DPD Perindo Jakarta Barat semakin maju,” katanya.

Adapun audiensi berupa sosialisasi yang dilakukan KPUD Jakarta Barat di Kantor DPD Partai Perindo Jakarta Barat pada hari ini dihadiri Ketua KPUD Jakarta Barat Endang Istianti beserta jajaran KPUD Jakarta Barat, Kasubag Kesbangpol Jakarta Barat Pepen Kuswandi; lalu Ketua DPD Perindo Jakarta Barat Franky Daniel Hutabarat, Sekretaris DPD Perindo Jakarta Barat Franky Satrio Darmawan beserta jajaran DPD Perindo Jakarta Barat, dan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo sekaligus Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta H. Dina Masyusin.

(Arief Setyadi )

      
