Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, Partai Perindo kembali menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai kesetaraan dan inklusi sosial melalui rangkaian kegiatan yang memberi ruang, suara, dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas.

Acara digelar di Kedai Kopi Sunyi, Jakarta Selatan, yang dikenal memperkerjakan karyawan disabilitas, khususnya penyandang tunarungu. Tahun ini, perayaan berlangsung dengan nuansa yang lebih dekat, hangat, dan menyentuh sisi kemanusiaan.

“Kita ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ada satu aspek yang sangat penting dalam setiap kegiatan kita, yaitu sisi empati,” ungkap Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (5/12/2025).

Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga mengadakan workshop keterampilan dan sharing session bersama barista profesional yang bekerja di sana.

Dalam suasana tenang, peserta diajak menyaksikan langsung proses peracikan kopi oleh barista disabilitas, mulai dari teknik dasar brewing, pengenalan alat, hingga seni menyajikan kopi berkualitas.