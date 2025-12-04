Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |21:06 WIB
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR RI membentuk Panja Alih Fungsi Lahan untuk menelusuri kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir bandang di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Ia pun meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tak segan menindak pembalak liar meski dibekingi jenderal bintang dua dan tiga.

"Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan," ujar Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto usai Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Kemenhut, menurutnya, harus menghentikan segala bentuk penebangan pohon di kawasan hutan, baik yang legal maupun ilegal. "Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu. Dan yang untung pun ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu," ujar Titiek.

Selain mengusut pelaku pembalak liar yang sebabkan banjir di Sumatera. Ia juga meminta Kemenhut mengevaluasi segala bentuk izin korporasi yang menebang pohon.

"Kami mendukung Kementerian untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini. Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," tegas Titiek.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187892/bencana_sumatera-B1y4_large.jpg
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187868/banjir-xSGg_large.jpg
Tangani Banjir Sumatera, 30.151 Prajurit TNI dan Puluhan Alutsista Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187857/menhut_raja_juli_raker_dengan_komisi_iv_dpr-T3Fa_large.jpg
Bencana Sumatera, Menhut Ungkap Terjadi Perubahan Hulu DAS Jadi Nonhutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187826/raja_juli-fBAz_large.jpg
Menhut Kerahkan Drone Cari Sumber Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187736/banjir_rob-3FnJ_large.jpg
10 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187655/banjir-gatD_large.jpg
Rawan Penyakit Pascabanjir, DPR Desak Kemenkes Kirim Nakes ke Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement